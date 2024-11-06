Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 5 Kasım Salı akşamı Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı, Gizli Bahçe, Bir Gece Masalı, Adalet, Deliha 2 ve MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Sevdikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 5 Kasım 2024 Salı reyting sonuçları birincisi…