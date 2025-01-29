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        Haberler Bilgi Magazin Dünün reyting sonuçları 28 Ocak 2025: Bahar, Sen Ağlama İstanbul, Bir Gece Masalı... İşte Total ve AB sıralaması ile reytinglerde birinci olan yapım

        Reyting sonuçları 28 Ocak 2025: Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB birincisi olan yapım belli oldu

        Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Show TV'de Bahar, Star TV'de Sen Ağlama İstanbul, ATV'de Bir Gece Masalı, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, TV8'de Survivor yapımlarının yeni bölümleri yayınlandı. Kanal D'de Şirinler filmi ekrana gelirken Now TV'de Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, 28 Ocak Salı reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 07:42 Güncelleme: 29.01.2025 - 10:09
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        • 1

          28 Ocak Salı akşamı Show TV'de Bahar, Star TV’de Sen Ağlama İstanbul, ATV’de Bir Gece Masalı, TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, TV8’de Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Now TV’de Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelirken Kanal D’de Şirinler filmi yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 28 Ocak 2025 Reyting sonuçları sıralaması…

        • 2

          28 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

          28 Ocak 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

        • 3

          28 OCAK 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          28 OCAK 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 5
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