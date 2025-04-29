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        Haberler Bilgi Magazin Dünün reyting sonuçları 28 Nisan 2025: Kızıl Goncalar, Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi belli oldu

        Reyting sonuçları 28 Nisan 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi belli oldu

        Dünün reyting sonuçları 28 Nisan 2025 Pazartesi sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Now TV'de Kızıl Goncalar, Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Show TV'de Güldür Güldür Show ve TV8'de Survivor yeni bölümleriyle ekranlara geldi. ATV'de Önemsiz Biri, Star TV'de ise Suikastçı filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 28 Nisan 2025 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 07:44 Güncelleme: 29.04.2025 - 10:16
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        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 28 Nisan Pazartesi akşamı Kızıl Goncalar, Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Güldür Güldür Show, Suikastçı, Önemsiz Biri ve Survivor yapımları yayınlandı. İzleyiciler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 28 Nisan 2025 Pazartesi reyting sonuçları birincisi…

        • 2

          28 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          28 Nisan 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          28 NİSAN 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

          1. Uzak Şehir – Kanal D

          2. Uzak Şehir (Özet) – Kanal D

          3. Kızıl Goncalar – NOW

          4. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          5. Trabzonspor-Barcelona UEFA Gençlik Ligi Karşılaşması – TRT Spor

          6. Esra Erol'da – ATV

          7. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

          8. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi – TRT 1

          9. Survivor – TV8

          10. Kızıl Goncalar (Özet) – NOW

        • 4

          28 NİSAN 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1. Uzak Şehir – Kanal D

          2. Uzak Şehir (Özet) – Kanal D

          3. Esra Erol'da – ATV

          4. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

          5. Survivor – TV8

          6. ATV Ana Haber – ATV

          7. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

          8. Kızıl Goncalar – NOW

          9. Kanal D Ana Haber – Kanal D

          10. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi – TRT 1

        • 5
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