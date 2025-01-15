Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Dünün reyting sonuçları 14 Ocak 2025: Bahar, Bir Gece Masalı, Sen Ağlama İstanbul, Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor... AB ve TOTAL'de reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak 2025 AB ve TOTAL sıralaması ile dün akşamın reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 14 Ocak 2025 Salı günü için araştırılmaya başladı. Dün akşam kuşağında Show TV'de Bahar, ATV'de Bir Gece Masalı, Star TV' de Sen Ağlama İstanbul, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, TV8'de Survivor yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D'de Mandıra Filozofu İstanbul, Now TV'de Cenazemize Hoş Geldiniz filmleri filmseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, en çok hangi yapım izlendi? İşte 14 Ocak 2025 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 07:40 Güncelleme: 15.01.2025 - 07:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          14 Ocak Salı akşamı Bahar, Bir Gece Masalı, Sen Ağlama İstanbul, Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Mandıra Filozofu İstanbul, Cenazemize Hoş Geldiniz filmleri de yayındaydı. Dün akşam ekrana gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarından hangisinin gün birincisi olduğu merak konusu oldu. Bu kapsamda sabahın ilk ışıklarıyla beraber AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 14 Ocak 2025 Salı reyting birincisi.

        • 2

          14 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          14 Ocak 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra belli olacak ve haberimizde yer verilecektir.

        • 3

          14 OCAK 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          14 OCAK 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kapıcı gündelikçi primleri belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primleri belli oldu
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        Çöpte bulduğu 30 bin doları sahibine verdi
        Çöpte bulduğu 30 bin doları sahibine verdi
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        Almanya'da göçmen karşıtı seçim kampanyası
        Almanya'da göçmen karşıtı seçim kampanyası
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        "Hakemler sorumluluk almaktan kaçıyor!"
        "Hakemler sorumluluk almaktan kaçıyor!"
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        İsrail Hava Kuvvvetlerinden komutanlar: İran'ı vurmaya hazırız
        İsrail Hava Kuvvvetlerinden komutanlar: İran'ı vurmaya hazırız
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        19. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        19. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Blinken: Hamas'ın yanıtı bekleniyor
        Blinken: Hamas'ın yanıtı bekleniyor
        Habertürk Anasayfa