Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 10 Eylül Salı akşamı Bir Gece Masalı, Şuursuz Aşk, Kolpaçino 3. Devre, Sakar Şakir, Gönül Dağı, Bursa Bülbülü ve MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. İzledikleri yapımların sıralamasını merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 10 Eylül 2024 Salı Reyting birincisi…