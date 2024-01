'Dune: Bölüm 2' için geri sayım başladı

REKLAM advertisement1

Gösterime girdiği ilk andan itibaren başta eleştirmenlerin ve sektörün önemli isimlerinin övgülerini alan Dune devam filmiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Frank Herbert'ın ünlü romanı Dune’un bir sonraki bölümü olan "Dune: Bölüm İki" ile efsane devam ediyor.

Ailesini yok eden komploculara karşı başlattığı intikam savaşında Chani ve Fremen'lerle birleşen Paul Atreides'in efsanevi yolculuğu anlatan ikinci bölümde, Paul hayatının aşkıyla, bilinen evrenin kaderi arasında bir seçim yapma durumunda kalırken, yalnızca kendisinin öngörebileceği korkunç bir geleceği engellemeye çalışacak.

Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği “Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki”, 1 Mart’ta vizyonda olacak

Altı Oscar Ödüllü Dune’un merakla beklenen devam filmi Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki’nin kadrosu uluslararası yıldız oyuncularla dolu. İlk filmde de yer alan ve Wonka, Call Me by Your Name gibi filmlerin de yıldız oyuncusu Timothée Chalamet, Paul Atreides rolü ile yine karşımıza çıkıyor. Zendaya (Chani), Rebecca Ferguson (Lady Jessica Atreides), Javier Bardem (Stilgar), Josh Brolin (Gurney Halleck), Stephen McKinley Henderson (Thufir Hawat), Charlotte Rampling (Anne Mohiam), Dave Bautista (Glossu Rabban Harkonnen) ve Stellan Skarsgård (Baron Vladimir Harkonnen) gibi yıldızlarla devam eden destana yeni oyuncular da katılıyor. İmparator rolünde Christopher Walken, Prenses Irulan Corrino rolünde Florence Pugh, Leydi Margot rolünde Léa Seydoux, Shishakli rolünde Souheila Yacoub ve Feyd-Rautha Harkonnen rolünde Austin Butler yer alıyor.

Herbert'ın romanından uyarlama filmin senaryosunu Denis Villeneuve, Frank Herbert ve Jon Spaihts birlikte kaleme alıyor. Ödüllü film yönetmeni Denis Villeneuve’in aynı zamanda yapımcılığını üstlendiği ikinci bölümünde Mary Parent, Cale Boyter, Patrick McCormick ve Tanya Lapointe, Villeneuve’e eşlik ediyor. Filmin başyapımcıları ise Josh Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert.

Kevin J. Anderson da kreatif danışman olarak görev yaptığı filmde, Villeneuve yine ilk filmdeki yaratıcı ekibiyle iş birliği yapıyor: Oscar ödüllü görüntü yönetmeni Greig Fraser, Oscar ödüllü yapım tasarımcısı Patrice Vermette, Oscar ödüllü kurgucu Joe Walker, Oscar ödüllü görsel efekt sorumlusu Paul Lambert, Oscar adayı kostüm tasarımcısı Jacqueline West. Filmin müziklerini ise Oscar ödüllü besteci Hans Zimmer yapıyor.