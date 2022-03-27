Dünden bugüne Oscar'a damga vuran stiller

94. Oscar Ödül Töreni her sene olduğu gibi bu sene de heyecanla bekleniyor. 2022 Oscar Ödülleri, 27 Mart'ı 28'e bağlayan gece sahiplerini bulacak. Ödül töreni öncesi de ünlüler Oscar'ın geleneksel kırmızı halı geçişinde boy gösterecek. Peki geçmişte ünlüler Oscar kırmızı halısında çıkarken hangi kıyafetleri tercih etmişlerdi?

Sharon Stone - 1998