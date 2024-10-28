Hipokrat

Hipokrat tıp alanında çalışmalar yapar ve antik dönemin en meşhur hekimi olur. Tıp okulu kurarak tıbbi eserler kaleme alır. Hipokrat, hastalıklar ve tedavileriyle ilgili yaptığı çalışmalar sayesinde modern tıbbın kurucusu olarak anılır. Hekimler tarafından bağlı kalınması gereken bir kural olarak benimsenen Hipokrat yemininin Hipokrat veya öğrencilerinden biri tarafından yazıldığı kabul edilir.