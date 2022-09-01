Dünyanın en eski 25 yerleşim yerinden biri

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya Münster Üniversitesi iş birliğinde merkez Şehitkamil ilçesi Dülük Mahallesi yakınlarındaki antik kentte yürütülen kazı çalışmalarının bu yılki bölümüne başlandı.
AA'nın haberine göre Kazı Başkanı Münster Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Michael Blömer ile yardımcısı olan aynı üniversitede görevli Dilek Çobanoğlu, antik kentin konumlu olduğu Keber Tepesi'nde kazı çalışmalarına eşlik etti.
Blömer, 20 yıldır bu bölgeyi çalıştığını ancak ilk defa kazı başkanı olarak burada bulunduğunu ve bunun için çok mutlu olduğunu söyledi.
Dülük Antik Kenti'nin Hellenistik dönemde ilk defa ortaya çıktığını ifade eden Blömer, kazı alanının Gaziantep ve bölgesi için çok önemli olduğunu kaydetti.
Blömer, geçen yıl yapılan kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait tapınağın keşfedildiğini belirterek, "Bu bölgedeki en büyük tapınak olduğu için bu sene de bununla ilgili çalışmalarda bulunacağız, kazı alanını genişleteceğiz. Burası muhtemelen Roma imparatorunun yenilediği bir tapınak. Bu yılın çalışmaları esnasında tapınağın doğu kısmını daha ayrıntılı incelemeyi hedefliyoruz. Bu yıl, buranın ne amaçla, nasıl kullanıldığını ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Hali hazırda Dülük Baba Tepesi'ni biliyoruz, Mitras Tapınağı'nı biliyoruz ama ilk defa Roma Tapınağı keşfedildi ve bununla ilgili dini açıdan bölgenin dini merkezini ortaya çıkartmış olacağız. Burası yeni bir yer" dedi.
Roma tapınaklarının mimarisiyle ilgili de bilgi elde edileceğini vurgulayan Blömer, "Kazı alanındaki tabakada şu an apsisi görüyoruz, bu apsis Roma tapınaklarının mimarisi açısından çok önemli. Bunu da keşfetmiş olduk. Burası büyük bir tapınak, mimariyle ilgili daha fazla bilgi ortaya çıkarmaya çalışacağız" diye konuştu.
Tapınağın, Hristiyanlık ve İslamiyet'ten önceki bir döneme, pagan bir döneme ait olduğunu kaydeden Blömer, "O dönemin birçok tanrısı var ancak henüz hangi tanrı için yapıldığını keşfetmedik, onu ortaya çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
DÜLÜK ANTİK KENTİ
Antik dönemde güney, kuzey, doğu ve batıdan uzanan ticaret yollarının kesiştiği kavşak noktasında yer alan, Asurlular döneminde Mezopotamya'dan Kilikya'ya, Helenistik ve Roma dönemindeyse Antakya ve Kilikya'dan Zeugma'ya uzanan İpek Yolu'nun güzergahında bulunan Dülük Antik Kenti, milattan önce binlerce yıl öncesine tarihleniyor.
Taş devrinin yanı sıra Bakır Çağı'ndan kalma eserlere ve bilinen en eski matematik işlemlerine rastlanılan antik kentte, Kabataş Devri'nden de izler bulunuyor.
Hititler, Medler, Asurlular, Persler ve İskender imparatorlukları arasında el değiştiren antik kent, barındırdığı eserler ve tarihi yapılarla pek çok medeniyetin bilgilerini bugüne aktarıyor.
Bir dönem Mitra inancının hakim olduğu kentte, dünyada bilinen, yer altına inşa edilen Mitras tapınaklarının en büyüğü yer alıyor.
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