İçeriğinde insülin, uçucu yağ, tanen, acı glikozitler ve mikrop kırıcı maddelerin birleşiminden oluşan dul avrat otunun gövdesi diken diken görünen ve iri yapraklardan oluşur. Genellikle yaz aylarında mor çiçek açar. Çok eski tarihlerden itibaren alternatif tıpta kullanılır. Özellikle Çin'de geleneksel tıpta kullanılan bu ot; antioksidan, ateş düşürücü, antimikrobiyal ve idrar söktürücü gibi etkilere sahiptir. Bu özellikleri sayesinde halk tarafından da hastalıklar sırasında sıklıkla tüketilir. Dul avrat otu olarak da bilinmektedir. Bitkinin kökü bazı diğer bitkilerle karıştırılarak kızamık, bademcik ve grip gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.
Dul Avrat Otunun Faydaları Nelerdir?
- Antioksidan maddesi sayesinde kandaki enfeksiyonlu hücreleri temizler. Kısa sürede vücut içerisindeki toksinleri attığından cilt yüzeyindeki kan dolaşımını hızlandırarak burada hasatlık oluşma ihtimalini azaltır. Vücudun hem temizlenmesine hem de hormonların daha sağlıklı çalışmasını destekleyen lenfatik sistemin güçlenmesini destekleyerek vücudun çeşitli hastalıklara yakalanmasını engeller.
- Böbrek üstü bezlerini çalıştırarak daha rahat tuvalete çıkmaya yardımcı olur. Vücutta biriken sıvı oranını atarak sodyum maddesinin neden olacağı şişkinlikleri oluşmamasını sağlar. Ayrıca böbreklerde oluşma ihtimali olan taş ve kum gibi maddelerin oluşumunu önler.
- Cilt yüzeyinde meydana gelen akne, sivilce, sedef ve egzama gibi hastalıklarına dulavrat otunun yağı birebir fayda sağlar. Ayrıca tahrişe neden olmuş vücudun sakinleşmesini ve hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.
- İnülin maddesi kandaki şeker oranını dengeler. Bu özelliği sayesinde şeker hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir ottur.
- Arktiken içeren dulavrat otu araştırmalara konu oldu. Bu araştırmalar sonucunda içerdiği bu maddenin kanserli hücrelerin oluşmasını ve çoğalmasını önler. Oluşmuş olanları ise kısa sürede yok eder. Özellikle akciğer ev mide kanserlerinde etkilidir.
- Üst solunum yolu hasatlıkları sırasında tüketildiğinde vücudun ter ile hücreleri atmasını destekler. Kısa sürede bağışıklığı güçlendirerek vücudun daha dinç olmasını sağlar.
- Dulavrat otundan hazırlanan su aynı zamanda banyo sırasında son yıkamada kullanıldığında saç dökülmesine ve kepeklenmesini önler.
- Yapılan bir başka araştırmada gut hastalığında etkili olduğu gözlemlenmiştir.
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