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        Haberler Yaşam Hatay'da dükkanlar prefabrik, künefenin lezzeti aynı

        Dükkanlar prefabrik, künefenin lezzeti aynı

        Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde işletmeleri zarar gören afetzede künefeciler, tescilli tatlıyı prefabrik işletmelerinde hazırlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 12:31 Güncelleme: 31.01.2024 - 12:32
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          Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde iş yerleri hasar alan Hatay'daki künefeciler, çalışmalarını devlet desteğiyle yapılan prefabrik işletmelerde sürdürüyor. Tatlı ustaları, 2008'de coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Antakya künefesini, arasına özel tuzsuz peynir koydukları tel kadayıfı tereyağıyla kızartıp üzerine şerbet dökerek hazırlıyor.

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          Baba mesleği künefeciliği yapan Ragıp Bekfilavioğlu, 6 Şubat'ta evlerinin ve iş yerlerinin yıkıldığını anlattı. Valiliğin şehrin dört bir yanında yaptığı konteyner çarşılarla esnafı kalkındırmaya çalıştığını ifade eden Bekfilavioğlu, yaşadıkları zorluklara rağmen ayakta durmaya çalıştıklarını kaydetti.

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          Bekfilavioğlu, Hatay'da Antakya künefesinin coğrafi tescile, kendi işletmesinin de marka tesciline sahip olduğunu vurgulayarak, "Künefe Antakyalılar için olmazsa olmazdır, Hatay'ın milli tatlısıdır. Akşamları insanlar künefe yeme ihtiyacı duyuyor" dedi.

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          Deprem sonrası kent nüfusunda azalma yaşandığını dile getiren Bekfilavioğlu, esnafın kentte kalarak ticareti sürdürmeye çalıştığını belirtti. Bekfilavioğlu, depremden sonra 1 Mayıs'ta konteyner işletmesinde tekrar vatandaşlara hizmet vermeye başladığını, yüzde 50 kapasiteyle çalıştıklarını bildirdi.

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          Hayatta oldukları için mutlu olduklarını aktaran Bekfilavioğlu, "Hatay'daki esnaf olarak biz yaşadığımız sürece bu işi bırakmayacağız. Diğer künefeciler de yavaş yavaş açılıyorlar. Hatay, esnaf olduğu sürece ayaktadır, künefemiz de ayakta kalacak tabii" diye konuştu.

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          "YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

          Künefe ustası Şükriye Türkmen de deprem sonrasında ayakta kalarak vatandaşlara hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

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          Memleketlerini terk etmeyip işlerini yapmaya devam ettiklerini aktaran Türkmen, "Her türlü zorlukla başa çıktık çok şükür. Elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz" dedi.

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          Deprem öncesindeki hizmeti sunmaya devam ettiklerini kaydeden Türkmen, künefenin Hatay'ın kültürünün önemli bir parçası olduğunu dile getirdi.

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          Türkmen, Antakya künefesinin coğrafi tescilli olduğunu anımsatarak, "Konteynerde de olsa, sokakta da olsa, dışarıda da olsa künefe yapmaya, hizmet vermeye çalışıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

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