Hayatta oldukları için mutlu olduklarını aktaran Bekfilavioğlu, "Hatay'daki esnaf olarak biz yaşadığımız sürece bu işi bırakmayacağız. Diğer künefeciler de yavaş yavaş açılıyorlar. Hatay, esnaf olduğu sürece ayaktadır, künefemiz de ayakta kalacak tabii" diye konuştu.