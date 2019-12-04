Fransız beslenme uzmanı, Pierre Dukan tarafından ortaya çıkan bir protein diyetidir. Karbonhidratın azaltılıp sadece protein içerikli gıdaların tüketildiği bir diyet programı uygulanır. Ayrıca kalori hesaplaması da içermiyor. Dukan diyeti bazıları için uygun bir diyet önerisi içermeyebilir. Çünkü protein içerikli olması hayvansal gıdalar yüzünden bazı hastalıklarda sorun yaratabilir. Dukan diyetinde önerilen 100 gıdadan, 68’i hayvansal gıda.

Dukan Diyeti çoğu beslenme uzmanı tarafından önerilen ve gerçekten iyi kilo vermeyi sağlayan bir diyet olarak söylenmekte. Başlangıçta çok fazla sıkıntı yaratsa da hızlı kilo vermek açısından oldukça etkili olduğunu belirtiyorlar.

Bazı uzmanlar ise; Dukan diyetinin etkili olmadığını ve hiç bir bilimsel temele dayanmadığını söylüyorlar.

Dukan Diyeti Nasıl Uygulanır?

4 aşamadan oluşur.

1) Atak Aşaması; Diyete başlandığı ilk 10 gün boyunca protein açısından yüksek gıdalar olan yumurta, et, tavuk ve balık. Balıkta tüketim sınırı yoktur, istenildiği kadar yenilebilir (68 adet saf protein). Ayrıca 1,5 kaşık yulaf kepeği yenilebilir ve 20 dakika egzersiz yapılmalıdır. 1 yada 4 kilo verilebilir. Bu proteinlerin, ya ızgara ya da fırında yapılarak tüketilmesi öneriliyor. Tatlandırıcı olarak baharatlardan faydalanabilirsiniz. Koyun eti yenmesi yasak. Ve etlerin kesinlikle yağsız olması gerekmektedir. Ayrıca sürekli protein tüketildiği için su fazla içilmelidir.

2) Seyir Aşaması; Atak aşamasındaki gıdalar (68 adet saf protein) alınmaya devam edilerek, 28 çeşit sebze eklenerek diyet sürüyor. Günde 2 kaşık yulaf kepeği ve 30 dakika egzersiz. Bu aşamada bir gün protein ve 1 gün sebze yiyerek düzenli bir sıralama yapmanız gerekir. Ayrıca disiplinli ve kararlı olmak önemlidir. En zor aşamalardan birisi seyir aşamasıdır.

3) Güçlendirme Aşaması; atak ve seyir aşamasındaki gıdalara ek olarak peynir ve meyve yenmesi gereklidir. Tahıllı ekmek, makarna ve tam tahıllı pirinç tüketilebiliyor. 2 kaşık yulaf kepeği yenebiliyor. Seyir adımındaki kaybedilen kiloya 10 gün ilave ediliyor. 25 dakika egzersiz yapılması sağlanmalıdır. Bu aşamada bir kere ödül uygulanıyor, istediğiniz ve sevdiğiniz bir yiyeceği yiyebiliyorsunuz. Ödül arasında ise bir gün sınırı olmalı.

4) Dengeleme Aşaması; 1.aşama diyete hazırlanma, 2.aşama kilo vermeye başlama ve 3. aşama verilen kiloyu geri almayı engelleme. Bu aşamaların sonuncusu ise ilk 3 aşamada sağlanan alışkanlıkları hayat biçimi haline getirme olarak belirtiliyor. Bunun için kurallar veriliyor.

a) Gün içinde 3 kaşık yulaf kepeği tüketilmesi uygundur. b) Günde 20 dakika yürüyüş. c) Sadece haftada 1 gün protein tüketimi.

Dukan diyeti uygulamak için karar verdiğiniz zaman, mutlaka ayrıntılarıyla inceleyip o şekilde başlamanız önerilir.