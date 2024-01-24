2008-2014 yıllarında Başbakanlık'ta Güvenlik Politikaları Uzmanı br 2014-2018 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Uzmanı olarak görev yürütmüştür.

31 Mart 2019 yerel seçimlerde Ankara’nın Kalecik İlçesine AK Parti’den Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiş ve Kalecik Belediye Başkanı seçilmiştir. 05.04.2019 tarihinde mazbatasını alarak görevine başlamış ve halen Kalecik Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.