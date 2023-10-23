Düğündeki cinayetin sebebi ortaya çıktı!

Aksaray'da düğündeki cinayetin sebebi ortayı çıktı! Şüpheliler yakalandı
Aksaray'da düğünde çıkan kavgada tabancayla öldürülen Dursun Canlı'nın cinayet şüphelisi Kemal B. ile olaya karışan ağabeyi ve babası, polis tarafından yakalandı. Şüpheli Kemal B. ifadesinde düğünü kana bulayan cinayetin sebebini anlattı
Aksaray'da geçen cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5201 Sokak'ta meydana gelen olayda, bir mağazada çalışan 5 çocuk babası Dursun Canlı (38), arkadaşı Ayhan Alyanak (35) ile birlikte arkadaşının sokakta yapılan düğününe gitti.
TABANCAYLA ÖLDÜRÜLDÜOlayda hayatını kaybeden Dursun Canlı
Dursun Canlı, düğünde çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürüldü. Kavgada, Alyanak da kolundan yaralandı. Dursun Canlı'nın cenazesi dün Sultanhanı ilçesinde toprağa verildi. Ayhan Alyanak'ın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIBaba Mahmut B. ile oğlu Mehmet B.
Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Canlı ve Alyanak'ın kavga ettiği kişilerin Kemal B. (26) ağabeyi Mehmet B. (29) ve babası Mahmut B. (48) olduğunu belirleyerek, şüphelileri gözaltına aldı.
İFADESİNDE ANLATTICinayet şüphelisi Kemal B.
Şüphelilerden Kemal B., Canlı ve Alyanak ile aralarında yaşanan küfürleşme nedeniyle kavga çıktığını ve yanındaki tabancayla ikisinin üzerine iki el ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Baba ve 2 oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.