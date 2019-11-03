Fransa’da, iddiaya göre eşi Sevim B.'nin sevgilisini bıçakladığı için tutuklanan Erhan B.'nin kardeşi Temel B., Akçaabat’ta düzenlenen düğünde Sevim B.'nin amcası Ali Ş.'yi sırtından vurdu.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 17 Ağustos 2019 tarihinde düzenlenen düğünde bir kişi sırtından vurularak yaralandı. Olaydan Fransa'da yaşanan bir aldatma iddiası çıktı. İddiaya göre, Fransa'da yaşayan Erhan B., eşi Sevim B.'nin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Polis tarafından yakalanan Erhan B. mahkemece tutuklandı. Yaşanan bu olayın ardından Erhan B. ile Sevim B.'nin yakınları arasında husumet başladı.

TAKI TÖRENİ SIRASINDA SİLAH PATLADI

Fransa'dan bir yakınının düğününe katılmak üzere Akçaabat'a gelen Sevim B.’nin amcası Ali Ş. ile Erhan B.'nin kardeşleri karşı karşıya geldi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Düğün sahipleri araya girerek tarafları sakinleştirdi. Bir süre sonra takı merasimi sırasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fransa'da tutuklu olan Erhan B.'nin kardeşleri Engin B. ve Bahattin B.'nin, Ali Ş. ve oğlu Selim Ş.'yi darp etti. Çıkan kavga sırasında Erhan B.'nin diğer kardeşi Temel B. ise silahı çekti. Silahtan çıkan mermi Ali Ş.'nin sırtına isabet etti. Ali Ş. hastaneye kaldırılırken, Temel B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASINDAN KURTULDU

Hayati tehlikesi bulunmayan Ali Ş. tedavi altına alındı. Temel B. silahının aniden patladığını belirterek, amacının havaya ateş etmek olduğunu söyledi. Ali Ş., Sevim B.'nin babası Halit Ş. uzun süredir Trabzon'a gelmediği için saldırının kendisine yönelik yapıldığını anlattı. Savcı olayla ilgi hazırladığı iddianamesinde Temel B.'nin eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığını belirterek, müebbet hapis cezası yerine 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.