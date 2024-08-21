Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Düğünde halay başı kavgası: Sandalyeler havada uçuştu | Son dakika haberleri

        Düğünde halay başı kavgası: Sandalyeler havada uçuştu

        Hatay'daki bir sokak düğününde 'halay başı olma' tartışması kavgaya dönüştü. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 10:00 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Halay başı kavgası: Sandalyeler havada uçuştu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Yukarı Kepirce Mahallesi'ndeki bir sokak düğününde 'halay başı olma' tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

        Yumrukların ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgayı düğüne katılan diğer davetliler ayırdı.

        Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hatay
        #düğün
        #kavga
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı ölü bulundu
        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı ölü bulundu
        DMM'den Bakan Şimşek'in istifa iddiasına yalanlama
        DMM'den Bakan Şimşek'in istifa iddiasına yalanlama
        Döşemealtı Belediye Başkanı'nın odasındaki eşyalar haczedildi
        Döşemealtı Belediye Başkanı'nın odasındaki eşyalar haczedildi
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Ersin Destanoğlu'na talip çıktı!
        Ersin Destanoğlu'na talip çıktı!
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Sosyal medyada fotoğraf paylaştı, darbedilerek öldürüldü
        Sosyal medyada fotoğraf paylaştı, darbedilerek öldürüldü
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Mahkemeye başvurdu
        Mahkemeye başvurdu
        Yurtdışı online siparişlerde vergiler değişti
        Yurtdışı online siparişlerde vergiler değişti
        Ofiste isteyip de kahvaltı yapamayanlar buraya!
        Ofiste isteyip de kahvaltı yapamayanlar buraya!
        Trajik kader ortaklığı
        Trajik kader ortaklığı
        Sadece 8 dakika bile yetiyor
        Sadece 8 dakika bile yetiyor
        Yüksek sıcaklık ve yağmur uyarısı
        Yüksek sıcaklık ve yağmur uyarısı
        Filistinli iş insanına saldırı olayıyla ilgili flaş gelişme
        Filistinli iş insanına saldırı olayıyla ilgili flaş gelişme
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Çarpıcı nükleer çatışma iddiası
        Çarpıcı nükleer çatışma iddiası
        Habertürk Anasayfa