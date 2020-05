Düğün salonları ne zaman açılacak?

Düğün salonları ne zaman açılır? Düğün salonları için son dakika gelişme var mı? Düğün salonları için genelge çıktı mı? soruları binlerce çiftin gündeminde. Düğün salonları da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan alanlar arasında yer alıyor. Hazırlıklarını aylar öncesinde yapan ve 2020 ilk bahar ve yazında düğün yapmak isteyen çiftler şimdi düğün salonlarının ne zaman açılacağını merak ediyor. İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, 19 Mart tarihinden beri kapalı olan düğün salonlarında yaz aylarına yeni müşteri rezervasyonu yüzde 90 düştüğünü belirterek, "Şu an iş yerleri sadece randevulu olarak mart-nisan aylarındaki düğünler haziran ayı ve sonrasına erteleme işlemlerini yapıyor" dedi. Habertürk'e değerlendirmelerde bulunan Umut Akgül de ileriki dönemlerde sosyal mesafeli düğünlerin yapılacağını düşündüğünü söyledi. İşte düğün salonları ile ilgili son durum.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK? GENELGE ÇIKTI MI?

Corona virüsü salgınına yönelik normalleşme sürecinde düğün salonlarının açılacağı tarih için İçişleri Bakanlığı'ndan henüz resmi bir genelge yayımlanmadı.

İLERİKİ DÖNEMLERDE SOSYAL MESAFELİ DÜĞÜNLER OLACAKTIR

Habertürk TV'ye değerlendirmelerde bulunan Umut Akgül, bundan sonraki süreçte sosyal mesafeli düğünlerin olabileceğine dikkat çekerek, "İlerleyen dönemlerde sosyal mesafeli düğün olacaktır diye düşünüyoruz ama şu an önceliğimiz Sağlık Bakanlığı’nın ve Bilim Kurulu’nun önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre yapacağını düşündüğümüz olumlu açıklamalar. Çünkü bu noktada öncelik tabii ki sağlık. Sonraki aşamada, hayat daha da normalleştiğinde belki ikinci safhanın son döneminde düğünlerin bir an önce gerçekleşmesini umuyoruz. Düğünlerin hem açık hem kapalı alanlarda yapılması en büyük arzumuz. Hem damat ve gelinlerimizin bir an önce mağduriyetlerinin sonlanmasını hem de sektörümüzün normal günlerine kavuşmasını arzu ediyoruz" şeklinde konuştu. Akgül'ün açıklamalarının satırbaşları ise şöyle:

Şu anda gerçekten bu sürecin atlatılmasını bekleyen, bu sektöre emek veren çalışanlar sabırla sürecin sonlanmasını bekliyor. Bu noktada süreç uzadıkça hepimiz için dönem daha da zorlaşıyor. Çünkü küçüğünden büyüğüne düğün sektörünün tüm paydaşları tıpkı düğünlerini yapmayı bekleyen çiftler gibi her geçen gün maddi anlamda mağdur oluyorlar. Öncelik elbette sağlık ancak süreçte kurallara uyarak Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü şartlara göre hareket edebilirsek düğün davet sektörünü normal hayata kavuştururuz diye düşünüyorum.

DÜĞÜNLERDE SOSYAL MESAFEYİ KORUYABİLİR MİYİZ?

Yeni dünya düzeninde yeni bir normalin olduğunu ve normalin şartlarının düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Akgül, "Biz eğlence kültüründe yakınlaşmayı seven bir toplumuz. Düğünler insanların birbirine yaklaştığı bir nokta. Ama bu noktada önemli olan sosyal mesafeyi kesinlikle koruyacağımız yeni bir eğlence tarzını inşa etmek olmalı. Çünkü sosyal mesafe korunarak illa ki eğlence yapılabilir. Bunu da önümüzdeki günlerde hep birlikte deneyimleyeceğiz. 'Düğünde halay olur mu olmaz mı' tartışmasından çok 'Sosyal mesafeyi koruyarak nasıl eğlenebiliriz' sorusuna bakmalıyız. Bence insanlar daha izole bir şekilde düğün ortamında eğlenebilirler" dedi.

DÜĞÜN SALONLARI REZERVASYONLARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, sosyal mesafe nedeniyle kitlesel etkinliklerin iptal edilmesini ve sektörün sorunlarını değerlendirdi. Sönmez, “Odamıza bağlı 1,175 işletme var. Aralık, ocak, şubat aylarını da boş geçiren işletmelerimiz tam sezon başlayacak iken kapatılmasıyla hem maddi hem manevi olarak bir çöküntü yaşadı. 19 Mart tarihinden beri kapalı olan işletmelerimizde yaz aylarına yeni müşteri rezervasyonu yüzde 90 düşmüş durumda. Şu an iş yerleri sadece randevulu olarak mart-nisan aylarındaki düğünler haziran ayı ve sonrasına erteleme işlemlerini yapıyor” diye konuştu.