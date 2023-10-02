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        Haberler Gündem Iğdır’da düğün konvoyundaki kaza can aldı

        Iğdır’da düğün konvoyundaki kaza can aldı

        Iğdır'da bir restoranda motokurye olarak çalışan 19 yaşındaki genç, kullandığı motosikletin düğün konvoyundaki otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 18:08 Güncelleme: 02.10.2023 - 18:08
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        Düğün konvoyundaki kaza can aldı
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        Kaza, dün gece saat 22.00 sıralarında Bağlar Mahallesi Vali Konağı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir restoranda kurye olarak çalışan Yusuf Karaçöl (19), motosikleti ile ilerlerken yan sokaktan çıkan düğün konvoyundaki Mehti Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        Kaskı takılı olan Karaçöl, yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mehti Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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        #Iğdır
        #yusuf karaçöl
        #haberler
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