Düğün eğlencesi meydan savaşına döndü
Giresun'da düğün salonu önünde davetli aileler arasında kavga çıktı. Tekme, yumruk ve tokatların havada uçuştuğu ve nedeni henüz belirlenemeyen kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Giresun'da düğün eğlencesi adeta meydan savaşına döndü.
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Olay, dün akşam saatlerinde merkez ilçesine bağlı Teyyaredüzü Mahallesi'nde meydana geldi.
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Düğünden çıkan bazı davetli aileler arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
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Tartışmanın büyümesi ile taraflar, tekme-tokat ve yumrukla birbirine girdi.
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Diğer aile fertlerinin araya girmesi ile taraflar ayrıldı.
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Kavga anları da cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, kadınların da karıştığı kavgada yaklaşık 40 kişinin birbirlerine saldırdığı anlar yer aldı.