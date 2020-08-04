Düğün Dernek filmi oyuncuları kimler, Düğün Dernek filmi konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Star TV izleyiciyi yerli Türk filmleri ile buluşturmaya devam ediyor. Star'da bugün Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolünü aldığı Düğün Dernek filmi var.

DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET KONUSU NEDİR?

Düğün Dernek 2: Sünnet, 2015 yapımı yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği Türk yapımı Komedi filmi. Başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ve Şinasi Yurtsever yer almaktadır.

Serinin ilk filminde oğlunu evlendiren İsmail, bu kez torununa sünnet yaptırmak istemektedir. İlk filmde olduğu gibi Fikret, Çetin ve İsmail başta olmak üzere tüm ekip toplanıp sünnet düğünü hazırlıklarına başlamaktadır. Bu düğün zamanla şehir çapında bir olaya dönüşmektedir.

DÜĞÜN DERNEK OYUNCULARI KİMLER?

Ahmet Kural - Tüpçü Fikret

Murat Cemcir - Çetin (Çeto)

Rasim Öztekin - İsmail

Barış Yıldız - Muallim Saffet

Devrim Yakut - Hatice

Şinasi Yurtsever - Yılmaz

İnan Ulaş Torun - Damat Tarık

Açalya Samyeli Danoğlu - Resepsiyonist Leyla

Erdal Tosun - Deli Doktor

Ayhan Taş - Sahtekar Doktor ve Leyla'nın babası

Nükhet Duru - Kendisi

Mustafa Keser - Kendisi

Jelena Bozic - Monica

Deniz Erayvaz - Matias

Juris Strenga - Leton Dede

Zahide Yetiş - Doktor

Ali İhsan Varol - Sünnetçi

Ertugrul Gültekin - Tüpçü Çırağı

Tuğçe Kursunoğlu - Lobideki Kiz

Ferit Aktuğ - Komiser

Tuna Kirli - Soyguncu

Giray Altınok - Soyguncu

Alper Kadayıfçı - Soyguncu

DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET FİLMİ NASIL?

Düğün Dernek 2 Sünnet filmini vizyonda izleme fırsatı bulan sinema severler film hakkında yorumlarını sosyal medya hesapları üzerinden takipçileri ile paylaştılar. İşte o yorumlardan bazıları...

Dün izledim. Çok keyif aldım. ilki kadar çok gülmedim ancak filmin konunun oyunculukların samimiyeti bana zevk verdi ki bir komedi filmi kahkahalarla güldürmek zorunda değildir benim fikrime göre. Bu adamları o sinema perdesinde görmeyi seviyorum. bazı cinsiyetçi küfürler hiç hoşuma gitmedi (insanların en çok onlara gülmesi de çok düşündürdü beNİ)ancak film eğlenceliydi. Oyunculuklar çok inandırıcı ve yerindeydi. samimiyeti de oradan geliyor zaten.biraz oldu bittiye getirilmiş gibi inşallah serinin 3. filmi biraz daha iyi olur ama yinede ailenizle gideceğiniz iyi filmlerden birisi iyi seyirler...