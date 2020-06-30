Düğün çorbası yapımı size zahmetli gözükse de çok kolay bir tariftir. Doyurucu, vitaminli ve lezzetli plan çorbamızın yapımına başlayalım.

Düğün çorbası için gereken malzemeler:

Terbiyesi İçin:

Çorbanın Üstüne:

Düğün çorbası yapılışı:

Püf Noktası: