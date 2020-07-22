Düğüm Salonu filmi bu akşam ekranlara geliyor. Peki Düğüm Salonu oyuncuları kimler? Düğüm Salonu filmi konusu ne? İşte filmin detayları...

DÜĞÜM SALONU FİLMİNİN KONUSU

Seneler önce tanışıp aşık olmuş Serkan ve Hülya bir nikâh salonu önünde öpüşür. Rastlantı eseri ikisi de aynı gün, aynı binada farklı salonlarda başkalarıyla evlenmek üzeredir. Olaylar beklendiği gibi gitmez. İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır.

DÜĞÜM SALONU OYUNCULARI KİMLER?