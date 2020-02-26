26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
2008 yılında kazandığı ödülller ile hafızalara kazınan Duffy sosyal medya hesabından paylaştığı iddialarla gündeme geldi. Genç şarkıcı uyuşturucu verilerek tecavüze uğradığını dile getirirken dinleyenleri tarafından merak ediliyor. Peki Duffy kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Duffy biyografisi...
DUFFY KİMDİR?
23 Haziran 1984 (35) yılında dünyaya geldi. Duffy, 15 yaşından itibaren yerel kulüplerde şarkı söylemeye başladıktan sonra İsviçreli bir gruba dahil olarak profesyonelliğe ilk adımı attı. Bu projenin başarısız olması nedeniyle ülkesine geri dönen şarkıcı, pop star yarışmalarının bir benzeri olan "Wawffactor"a katıldı. Yarışmadan birinci çıkması beklenirken, Lisa Pedrig'in arkasında kalarak ikinci oldu. Duffy, üniversite yıllarında da bir yandan garsonluk yaparken diğer yandan caz ve blues kulüplerinde sahne almaya devam etti. 2004 senesinde üç şarkılık bir CD kaydetti. Aynı zamanda Manchesterlı Mint Royale'in See You in the Morning albümünde yer alan iki şarkıda gruba eşlik etti. Catatonia grubundan Owen Powell ve 60ft Dolls üyesi Richard Parfitt'in aracılığıyla menajer Jeanette Lee ile tanışan Duffy, Londra'ya taşındı ve orada Suede'in eski gitaristi Bernard Butler ile birlikte solo albümü üzerinde çalışmaya başladı. 2007'de A&M Records ile anlaşan müzisyen, ilk önemli performans sınavını BBC2'nin ünlü programı Later with Jools Holland'da verdi. Sanatçı, ilk single'ı "Rockferry"yi Aralık 2007’de hayranlarına ulaştırdı. 22 Şubat'ta Jools Holland'ın programına üçüncü kez çıkan Duffy, programda "Rockferry", "Mercy" ve "Stepping Stone" parçalarını seslendirdi. 17 Şubat 2008'de piyasaya sürülen "Mercy" single'ı ülkesinde 1 numaraya kadar yükseldi. Bu sayede Duffy, son 25 senedir popüler listelerde 1 numaraya çıkmış ilk Galler sanatçısı unvanını elde etti.
DUFFY SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI İTİRAFLA ŞOK ETTİ
Gallerli müzisyen Duffy, sosyal medyadan yazdığı mesajında başından geçen olayları anlattı. 35 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Bunu şimdi paylaşmanın neden doğru bir zaman olduğunu bilmiyorum ama konuşmak heyecan verici ve özgürleştirici" dedi.
Duffy, Instagram hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Açıklayamıyorum. Birçoğunuz bana ne olduğunu, nereye kaybolduğumu ve neden kaybolduğumu merak etti. Bir gazeteci benimle iletişim kurdu, bana ulaşmanın bir yolunu buldu ve ben de geçen yaz ona her şeyi anlattım. Çok kibardı ve sonunda konuşabilmiş olmak çok güzel bir histi."
"Lütfen bana inanın, şimdi iyiyim ve güvendeyim. Tecavüze uğradım, uyuşturucu madde verildi ve birkaç gün rehin tutuldum. Tabi kurtuldum. Atlatmak zaman aldı. Bunu söylemenin kolay yolu yok ama son on yılda, binlerce gün boyunca kalbimde yeniden güneş ışığı görmeyi istedim, şimdi ise güneş parıldıyor."
"Neden acımı dile getirmek için sesimi kullanmamayı tercih ettiğimi merak ediyor musunuz? Dünyaya gözlerimin içindeki üzüntüyü göstermek istemedim. Kendime, kalbim böyle kırıkken nasıl şarkı söyleyebilirim ki diye sordum. Yavaş yavaş kalbim onarıldı. Gelecek haftalarda yaptığım bir röportajı paylaşacağım."
Albümler
2008: Rockferry
2010: Endlessly
Single'lar
2007: "Rockferry"
2008: "Mercy"
2008: "Warwick Avenue"
2008: "Stepping Stone"
2008: "Rain on Your Parade"
2010: "Well, Well, Well"
Ödülleri
MOJO Ödülleri
2008 Yılın Şarkısı: "Mercy" (Kazandı)
2008 Yılın Albümü: Rockferry (Aday)
Filmleri
2008 Saturday Night Live Kendisi "Anna Faris/Duffy" (34. sezon, 3. bölüm)
2010 Patagonia Sissy
2015 Legend Timi Yuro
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