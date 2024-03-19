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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz DÜFAS: Türk Denizaltı Savunmasına Güç Katacak Özgün Teknoloji - Teknoloji Haberleri

        Türkiye'de bir ilk: DÜFAS

        ASELSAN, Türkiye'nin ilk ufuk ötesi denizaltı savunma harbi sonarı DÜFAS'ı geliştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 11:07 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:07
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        Türkiye'de bir ilk: DÜFAS
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        ASELSAN, teknolojik birikim ve yeteneklerini kullanarak Türkiyenin ilk yerli ve milli ufuk ötesi denizaltı savunma harbi sonarı Düşük Frekans Aktif Sonar Sistemini (DÜFAS) tamamen özgün teknolojiyle Mavi Vatana kazandırdığını duyurdu.

        ASELSANdan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen DÜFAS, denizaltılar ve torpidolar gibi su altı tehditlerinin uzun mesafelerden tespit edilmesini sağlıyor.

        DÜFAS, derinliği değiştirilebilir aktif ve pasif sonar yetenekleri ve üstün teknolojisi ile Mavi Vatanda Türk donanmasının gücüne güç katıyor.

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        Yurt içi imkanlarla tasarlanıp üretilen ilk ve tek çekili aktif sonar sistemi DÜFAS, akustik sinyalleri aktif sonar bileşenleri aracılığıyla yayınlıyor.

        Yayınlanan sinyalin hedeflerden yansımalarını pasif sonar ile toplayarak su altı taktiksel resmi oluşturan DÜFAS, uzun menzilde, yüksek doğrulukta su altındaki tehditlerin tespitini ve takibini sağlıyor.

        DÜŞMAN DENİZALTILARI TEHDİT OLMAKTAN ÇIKIYOR

        Sonar performans modelleme kabiliyetiyle dikkati çeken DÜFAS, bistatik/multi-statik çalışmaya uygun mimarisi ile öne çıkıyor. DÜFASın sahip olduğu teknik özelliklerle düşman denizaltıları Türk donanması için tehdit olmaktan çıkıyor.

        ASELSAN tarafından geliştirilen sistem, denizaltı gibi tehditlerin tespitine ilave olarak, pasif sonar modunda ortam gürültülerini dinleyerek torpido gibi tehditlerin de tespitini yapıyor. DÜFAS aynı zamanda, bir torpido tehdidi algıladığında karşı tedbir ekipmanlarını devreye sokarak riski ortadan kaldırıyor.

        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, konuya ilişkin Xteki paylaşımında, "18 Mart Çanakkale Zaferinin yıl dönümünde Çanakkale geçilmez diyen milletimize ve şanlı ecdadımızın ruhuna armağan olsun. ASELSAN mühendisliğinin önemli bir ürünü DÜFAS, deniz altındaki tehditlerin tespit edilebilmesi için geliştirildi. 360 derece tüm yönlü tarama kabiliyetiyle denizaltı ve torpidoları etkin şekilde tespit edebilen DÜFAS, şanlı donanmamızın gücüne güç katacak" ifadesini kullandı.

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