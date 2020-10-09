Düdüklüde Mercimek Çorbası Tarifi, Nasıl Yapılır?

Mercimek çorbası sık yaptığımız ve çok faydalı bir çorbadır. Aceleniz varsa şayet düdüklü tencerede kısa sürede pişirebilirsiniz. Aşağıda püf noktalarıyla düdüklü tencerede kırmızı mercimek çorbası tarifini verdim. Umarım beğenirsiniz.
Düdüklüde Mercimek Çorbası Malzemeler:
2 su bardağı kırmızı mercimek
1 adet orta boy soğan
1 adet patates
1 adet orta havuç
1,5 yemek kaşığı tereyağı
Yarım çay bardağı sıvıyağ
1 yemek kaşığı domates salçası
1,5 litre su
2 tatlı kaşığı nane
Tuz
Üzeri İçin;
Pul biber
Nane
Düdüklüde Mercimek Çorbası Yapılışı:
Öncelikle mercimekleri suyu berrak olana kadar yıkayın.
Süzgece alıp süzülmesini bekleyin.
Daha sonra tencereye ince ince doğranmış soğanı tereyağı ve sıvıyağ karışımıyla kavurun.
Salçasını da ekleyip, kokusu çıkana kadar kavurun.
Rendelemiş olduğunuz patates ve havuçları da ekleyin.
Biraz daha kavurun.
Daha sonra süzülen mercimekleri tencereye alalım.
Suyunu ve tuzunu ekleyin.
Düdüklü tencerenin kapağını kapatın.
Ora ateşte kaynamaya bırakın.
Kaynarken düdüklünün havasını açık tutun.
Kaynadıktan sonra kapatın.
Kapattıktan 15-20 dakika sonra ocaktan alın.
Düdüklü tencerenin havasını aldıktan sonra kapağını açın.
En son olarak da pul biber ve nanesini ekleyin.
Sıcak olarak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Düdüklü tencerede çorba pişirirken dikkatli olun.
Çorbanız kaynadıktan sonra kapağının üzerindeki fıs düğmesini indirin ve ocağın altını kısın.
Pürüzsüz bir kıvamda olmasını isterseniz blenderden geçirebilirsiniz.
Arzu ederseniz pul biber ve naneyi tereyağında kızdırarak da sosunu dökebilirsiniz.
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