Dublin'de okulun yanı başında şiddet: 5 yaralı

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Sky News'te yer alan haberlere göre, Dublin'de Doğu Parnell Meydanı'nda bir okulun dışında meydana gelen bıçaklama olayında yaralanan 5 kişi arasında 3 küçük çocuk bulunuyor.

İrlanda polisi de yaptığı açıklamada, okulun dışında birden fazla küçük çocuğun dahil olduğu "ciddi olayın" meydana geldiğini kaydetti.

Polis, aralarında üç küçük çocuk, bir erkek ve bir kadının bulunduğu 5 kişinin Dublin bölgesindeki hastanelere kaldırıldığını ifade etti.

İrlanda polisi, çocuklardan birinin ve olay yerinde bulunan kadının, ciddi yaralanma, diğer iki çocuk ve erkeğin ise daha hafif yaralanmalar nedeniyle tedavi gördüğünü kaydetti.

Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.​​​​​​​

İrlanda kamu yayın kuruluşu RTE de yaralanmaların şüpheli bıçaklama olayından kaynaklandığını bildirdi.

*Haberin görseli EPA tarafından servis edilmiştir.