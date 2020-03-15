110 metre uzunluğunda ve yüksek güvenlik özellikleri bulunan yatın, yaklaşmakta olan saldırganların kulak zarlarını patlatabilecek düşük frekanslı ses dalgalarını ateşleyen bir sonik silah cephanesi ve 100 metreden daha fazla yaklaşan bir botu batırabilen bir askeri su topu ile donatıldığı öğrenildi.