Dua Lipa'nın nişanlısı Callum Turner film setinde öpüşürken görüntülendi

Ünlü şarkıcı Dua Lipa ile oyuncu nişanlısı Callum Turner, hem özel hayatlarında hem de kariyerlerinde en parlak dönemlerini yaşıyor.

30 yaşındaki Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Lipa turne kapsamında konsere koşarken, 34 yaşındaki İngiliz oyuncu Turner şu sıralar 'One Night Only' (Sadece Bir Gece) adlı film için kamera karşısına geçiyor.

Turner'ın fotoğraf ajansına düşen öpüşme fotoğrafları, ilk anda nişanlısı Dua Lipa ile romantik anlarını gösteriyor gibi algılansa da gerçeğin çok farklı olduğu ortaya çıktı.

Turner, Manhattan'daki film setindeydi. Rol arkadaşı Monica Barbaro ile romantik bir sahnenin çekimini gerçekleştiren oyuncu, bir deniz fenerinde yapılan çekimlerde Barbaro ile dudak dudağaydı.

Nişanlandıklarını, haziran ayında doğrulayan Dua Lipa ve Callum Turner çiftinin ne zaman evleneceği henüz bilinmiyor.

"Bir gün çocuk sahibi olmayı çok isterim ama bu, ne zaman uygun bir zaman bulacağım sorusu gibi sürekliliği olan bir soru" diyen Lipa, "İşime nasıl uyacağı, turneye çıkarsam nasıl olacağı ve ne kadar izin almam gerekeceği gibi şeyler var" diyerek çocuk sahibi olmanın kariyerinde yaratacağı sorunlardan endişeli olduğunu dile getirmişti.