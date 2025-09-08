Dua Lipa'nın Chicago konserinde dikkat çekici sahne kostümleri
Dua Lipa, 'Radical Optimism' adlı dünya turnesi kapsamında verdiği Chicago konserinde cesur sahne kostümleriyle dikkatleri üzerine çekti
Dua Lipa, 'Radical Optimism' adlı dünya turnesi kapsamında Chicago'daki United Center'da konser verdi. 30 yaşındaki Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı, son albümü 'Radical Optimism'den parçalar içeren 22 şarkılık bir konser listesiyle seyirci karşısına çıktı.
Biletleri, çıkar çıkmaz tükenen konserde Dua Lipa, hem performansıyla hem de kostümleriyle seyircisinin beğenisini topladı.
Altın rengi, parıltılı ve siyah renkli mayo kostümlerin yanı sıra tül elbiseyle sahneye çıkan Dua Lipa, konserinde müzik efsanesi Chaka Khan'ı sahneye davet ederek hayranlarını şaşırttı.
İkili, Chaka Khan'ın 1983 klasiği 'Ain't Nobody'yi seslendirdi.
Dua Lipa, 'Radical Optimism' turnesine Kasım 2024'te başladı. Asya, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki konserlerinin ardından turnesine ABD'de devam ediyor.