Dua Lipa konserinde Türk hayranı: Senin için Türkiye'den geldim - magazin haberleri

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, 'Radical Optimism' adlı dünya turnesi kapsamında ABD'nin Boston şehrinde konser verdi.

TD Garden Boston'da düzenlenen ve biletleri kısa sürede tükenen konserde, hayranları arasında gezinen Dua Lipa, her zaman yaptığı gibi bu konserinde de hayranlarına mikrofon uzattı.

30 yaşındaki Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı, mikrofonu yönelttiği hayranına adını sorunca; "Çınar" yanıtını aldı. Türkiye'den geldiğini söyleyen hayranı, Dua Lipa'nın, konserde eğlenip eğlenmediği sorusuna "çok eğlendiği" şeklinde yanıt verdi.

Dua Lipa, Türk hayranı Çınar'a; "Burada, Boston'da mı yaşıyorsun?" diye sorunca, hayranı; "Türkiye'de yaşıyorum, buraya senin için geldim" şeklinde yanıt verdi.

Dua Lipa, daha sonra hayranının telefonunu alarak birlikte fotoğraflarını çekti. Ünlü şarkıcı, alkışlar arasında ilerleyip diğer hayranlarıyla konuşmaya devam etti.

Dua Lipa, 'Radical Optimism' turnesine Kasım 2024'te başladı. Asya, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki konserlerinin ardından turnesine ABD'de devam ediyor.