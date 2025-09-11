Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Dua Lipa konserinde Türk hayranı: Senin için Türkiye'den geldim - magazin haberleri

        Dua Lipa konserinde Türk hayranı: Senin için Türkiye'den geldim

        Dua Lipa'nın Boston konserinde mikrofon uzattığı kişi Çınar isimli bir Türk çıktı. Lipa'nın Türk hayranı; "Türkiye'de yaşıyorum, senin için geldim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2025 - 15:09 Güncelleme: 11.09.2025 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Senin için geldim"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, 'Radical Optimism' adlı dünya turnesi kapsamında ABD'nin Boston şehrinde konser verdi.

        TD Garden Boston'da düzenlenen ve biletleri kısa sürede tükenen konserde, hayranları arasında gezinen Dua Lipa, her zaman yaptığı gibi bu konserinde de hayranlarına mikrofon uzattı.

        30 yaşındaki Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı, mikrofonu yönelttiği hayranına adını sorunca; "Çınar" yanıtını aldı. Türkiye'den geldiğini söyleyen hayranı, Dua Lipa'nın, konserde eğlenip eğlenmediği sorusuna "çok eğlendiği" şeklinde yanıt verdi.

        REKLAM

        Dua Lipa, Türk hayranı Çınar'a; "Burada, Boston'da mı yaşıyorsun?" diye sorunca, hayranı; "Türkiye'de yaşıyorum, buraya senin için geldim" şeklinde yanıt verdi.

        Dua Lipa, daha sonra hayranının telefonunu alarak birlikte fotoğraflarını çekti. Ünlü şarkıcı, alkışlar arasında ilerleyip diğer hayranlarıyla konuşmaya devam etti.

        Dua Lipa, 'Radical Optimism' turnesine Kasım 2024'te başladı. Asya, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki konserlerinin ardından turnesine ABD'de devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Dua Lipa
        #dua lipa konseri
        #dua lipa türk seyirci

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hafta sonu hava nasıl olacak?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde silahlı saldırı!
        Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde silahlı saldırı!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        Yerde yatan keçiye dokununca akıma kapıldı!
        Yerde yatan keçiye dokununca akıma kapıldı!
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        İlkay Gündoğan transferinin perde arkası!
        İlkay Gündoğan transferinin perde arkası!
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        Habertürk Anasayfa