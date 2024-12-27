Dua Lipa nişanlandı
Ünlü şarkıcı Dua Lipa ile oyuncu Callum Turner, nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı
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Dua Lipa, 2025'e gelin adayı olarak giriyor. Arnavut asıllı İngiliz şarkıcının, oyuncu sevgilisi Callum Turner ile nişanlandığı ortaya çıktı.
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Ünlü çitin, Noel gecesi evlilik yolunda ilk adımı attığı İngiliz basınına yansıdı.
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The Sun Gazetesi'nin haberine göre; bir yılı aşkın bir süredir birlikte olan çift, sessizce evlilik kararı aldı. İkilinin, bu mutlu haberi yılbaşı gecesi arkadaşları ve aileleriyle paylaşıp birlikte kutlama yapmayı planladığı söyleniyor.
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Dua Lipa'nın paylaştığı bu fotoğrafta parmağında gözüken yüzüğün de nişan yüzüğü olduğu öğrenildi.
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29 yaşındaki Dua Lipa ile 34 yaşındaki Callum Turner'in 2025'te evlenmesi bekleniyor.