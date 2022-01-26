DSÖ: Omicron, m-RNA aşılarının etkililik oranını düşürüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un Omicron varyantının hızla yayılmasının, salgına karşı m-RNA teknolojisiyle geliştirilen aşıların etkililik oranını azalttığını açıkladı.
Örgütün sitesinde yayımlanan Haftalık Epidemolojik Rapor'da, 17-23 Ocak'ta dünya genelinde vaka artış, ölüm, hastaneye kaldırılma ve Omicron varyantının Kovid-19 vakalarına etkilerine dair veriler paylaşıldı.
ARALIK AYINDA 50 BİN CAN KAYBI
Rapora göre aralık ayında dünyada 21 milyonun üzerinde yeni Kovid-19 vakası görülürken yaklaşık 50 bin kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Küresel vaka artış oranında bir önceki haftaya kıyasla yüzde 5 artış gözlemlenirken ölümlerde ise yüzde 1'lik artış yaşandı.
Bir önceki haftaya göre haftalık vaka artış oranının yüzde 39 arttığı DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesi, en çok vakaların arttığı bölge oldu. Ölümlerin bir önceki haftaya kıyasla yüzde 44 arttığı Güneydoğu Asya'da ise can kayıplarında en fazla artış kaydedildi.
OMİCRON, HASTANEYE KALDIRILMA ORANINI ARTIRIYOR
AA'nın haberine göre; raporda Kovid-19'un Omicron varyantı hakkında son güncellemelere de yer verildi. Omicron'un dünya genelinde hızla Delta varyantının yerini aldığı ve risk taşımayı sürdürdüğü tespiti yapıldı.
Diğer varyantlara göre Omicron'un ağır hastalık ve ölüme daha az yol açtığı ancak vaka artış oranını yükseltmesi nedeniyle birçok ülkede Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan sayısının arttığı belirtildi. Omicron'un Delta varyantına kıyasla daha yüksek sekonder atak oranına sahip olduğu bilgisi de paylaşıldı.
YENİDEN ENFEKSİYON İHTİMALİ YÜKSEK
İngiltere'de yapılan araştırmaya göre Omicron'un vücuda yeniden bulaşma oranının Delta'ya göre 5,4 kat daha fazla olduğu raporda aktarıldı.
Aşı yaptırmayan kişilerde ise Omicron'un yeniden bulaşma oranı Delta'ya göre 6,4 olarak gözlemlendi.
M-RNA AŞILARININ ETKİLİLİĞİ DÜŞÜYOR
DSÖ'nün raporunda ayrıca m-RNA teknolojisiyle geliştirilen aşıların etkililiğinin, Omicron'un yayılmasıyla düşüş gösterdiği vurgulandı.
Bu konuda ABD'de yapılan bir araştırmaya göre Moderna ve Pfizer-BioNTech aşılarını 2 doz yaptıranlarda bir ay sonra aşıların etkililik oranı sırasıyla yüzde 40 ve 30 olarak gözlemlendi. 2 doz aşının tamamlanmasından 6 ila 7 ay sonra ise etkililik oranının yüzde 0'a indiği kaydedildi.
Buna karşın m-RNA aşılarının Omicron'un hastanelik etme riskine karşı etkililik oranında büyük düşüş olmadı.
Araştırmaya göre Pzifer-BioNTech aşılarını tamamlayan kişilerde 3 ay içinde hastaneye yatış riskine karşı yüzde 70 etkililik gözlemlendi. Bu oranda 6 ay içinde düşüşe rastlanmadı.
Pfizer ve BioNTech firmaları, Kovid-19'a m-RNA teknolojisini kullanarak ilk aşıyı geliştirmişti.
Bu yeni aşı teknolojisi, bağışıklık tepkisini tetiklemek için genetik bir materyal olan "haberci RNA" molekülünü kullanılarak virüsle mücadele ediyor.
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