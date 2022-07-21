DSÖ'den korkutan uyarı! Daha fazla ölüm bekleyebiliriz

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, küresel Covid-19 vakalarındaki artış ve maymun çiçeği salgınına dair son durumu değerlendirdi.
Son 6 haftada küresel haftalık yeni vaka sayılarının neredeyse 2 kat arttığına vurgu yapan Ghebreyesus, "Covid-19 kaynaklı ölümler, vakalar kadar hızlı olmasa da yükselişte. Artan vakalar, ilerleyen haftalarda daha çok hastaneye kaldırılma ve can kaybı bekleyebileceğimiz anlamına geliyor." dedi.
ARTIŞLARIN SEBEBİ YENİ BİR VARYANT OLABİLİR
Ghebreyesus, son haftalardaki artışta Covid-19'un hangi varyantının etkili olduğunun bilinmediğinin altını çizerek, "Bu artışın sebebi halihazırda bildiğimiz bir varyant da olabilir veya tamamen yeni yeni bir varyant da olabilir" şeklinde konuştu.
Covid-19'un yeni varyantının çıkması durumunda eskilerinden daha güçlü ve etkili olacağını vurgulayan Ghebreyesus, "Bütün ülkeler hazırlıklı olmalı. Salgınla mücadele kapasitesini azaltan ülkeler büyük risk alıyorlar" uyarısında bulundu.
Ghebreyesus, "Hastaneler henüz dolu değilken şimdi bütün ülkeler için virüs takip, bağışıklık, iş gücü, tedarik ve dayanıklılık alanındaki boşlukları doldurma zamanıdır" açıklamasını yaptı.
Mevcut Covid-19 aşılarının ağır hastalık ve ölüm riskine karşı hala etkili olduğunu belirten Ghebreyesus, DSÖ üyesi ülkelere, sağlık çalışanları başta olmak üzere yaşlılar ve risk altındaki diğer grupları aşılama çağrısında bulundu.
14 BİN MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI VAR
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, maymun çiçeği vakalarının da artışta olduğunu kaydederek, "70'ten fazla ülkede yaklaşık 14 bin vaka bulunuyor" dedi.
Şimdiye kadar maymun çiçeği nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Ghebreyesus, tüm can kayıplarının Afrika'da görüldüğünü ifade etti.
Ghebreyesus, birçok yeni vakanın Avrupa'da görüldüğünü vurgulayarak, geçen hafta 6 ülkede ilk defa maymun çiçeği vakası görüldüğü bilgisini paylaştı.
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