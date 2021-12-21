DSÖ Genel Direktörü: 2022 salgını bitirdiğimiz yıl olmalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, BM Cenevre Ofisi'nde görevli gazetecilerle yılın ilk ve son yüz yüze basın toplantısını gerçekleştirdi.
Ghebreyesus, "Geçen yıl temmuz ayında sizi en son ağırladıktan, neredeyse 18 ay sonra hala salgının pençesinde olacağımızı hiçbirimiz hayal edemezdik. Bu yıl, 3,3 milyon Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu, 2020'deki HIV/AIDS, sıtma ve tüberkülozdan ölenlerin sayısından fazla" uyarısını yaptı.
"OMICRON DELTA VARYANRINDAN HIZLI YAYILIYOR"
Ghebreyesus, dünyada endişeye neden olan Covid-19'un Omicron varyantına ilişkin ise "Artık Omicron'un Delta varyantından önemli ölçüde daha hızlı yayıldığına dair tutarlı kanıtlar var. Ayrıca aşılanmış veya Covid-19'dan iyileşmiş kişilerin enfekte olma veya yeniden enfekte olma olasılığı daha yüksek" bilgisini paylaştı.
Noel Bayramı ve yılbaşı tatilinde ülkelerin büyük kalabalıkların katılacağı organizasyonları iptal etmesi gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Ülkeler bu festival döneminde daha çok dikkatli olmalı ve toplu kalabalıklara kısıtlama getirmeli. Bu dönemde böylesine organizasyonları ertelememiz daha fazla hayat kurtaracak" dedi.
"2022 SALGININ BİTTİĞİ YIL OLMALI"
Ghebreyesus, Covid-19 hatırlatma dozuna karşı olmadıklarını fakat dünyanın pek çok fakir ülkesinde nüfusun büyük bölümünün tek doz aşı olamamasının adaletsiz olduğunu vurguladı.
AA muhabirinin, salgının 2022'deki gidişatıyla ilgili senaryolara ilişkin sorusunu cevaplayan Ghebreyesus, tahminde bulunmanın zor olduğunu ve çetin bir kışın kendilerini beklediğini vurguladı.
Ghebreyesus, Covid-19'a karşı korunmak için artık ülkelerin elinde araçlar ve tedavi yöntemleri olduğunu belirtti, salgında dayanışma içerisinde hareket edilmesinin şart olduğunun altını çizdi.
2022'nin salgının bittiği yıl olması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Ama aynı zamanda tüm ülkelerin gelecekte bu ölçekte bir felaketi önlemeye yatırım yaptığı bir yıl olmalı" şeklinde konuştu.
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