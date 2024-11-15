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        Haberler Sağlık DSÖ: Dünya genelinde 800 milyondan fazla kişi diyabetli | Sağlık Haberleri

        Dünya Sağlık Örgütü: Dünya genelinde 800 milyondan fazla kişi diyabet hastalığıyla yaşıyor

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde 800 milyondan fazla kişinin diyabet hastalığıyla yaşadığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 09:28 Güncelleme: 15.11.2024 - 10:28
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        Dünyada 800 milyondan fazla insan diyabetli
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        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya Diyabet Günü dolayısıyla X'ten paylaşımda bulundu.

        "Dünya genelinde 800 milyondan fazla insan diyabet ile yaşıyor" ifadesini kullanan Ghebreyesus, herkesin uygun fiyatlı tedaviye ve ihtiyaç duydukları bakıma erişemediğini kaydetti.

        Ghebreyesus, "Tüm ülkeleri sağlıklı beslenmeyi, fiziksel aktiviteyi ve ihtiyacı olan herkese önleme, erken teşhis ve tedavi sağlayan sağlık sistemlerini destekleyen politikalara yatırım yapmaya çağırıyoruz" değerlendirmesini paylaştı.

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