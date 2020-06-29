AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkelerde milli birliğin sağlanamaması, küresel dayanışmada eksiklik ve dünyadaki bölünmüşlüğün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasına yardımcı olduğunu vurgulayarak, "(Salgında) En kötüsü henüz gelmedi. Bunu söylediğim için üzgünüm. Ama bu tür ortam ve koşullarda en kötüsünün gelmesinden endişeliyiz." uyarısında bulundu.

DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, dünyadaki Kovid-19 vaka sayısının 10 milyonu, virüsten ölenlerin sayısının da yarım milyonu aştığını anımsattı.

Çin'de 6 ay önce patlak veren salgının ardından tüm dünyada "cesaret verici bir direniş, icat kabiliyeti (buluşçuluk),dayanışma ve nezakete" tanıklık ettiklerini belirten Ghebreyesus, "Ama aynı zamanda damgalanma, yanlış bilgilendirme ve pandeminin siyasallaşması ile ilgili belirtiler de gördük." diye konuştu.

Ghebreyesus, DSÖ'nün ülkelere "bilim, dayanışma ve çözümlerle" hizmet etmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğini belirterek, "Önümüzdeki aylarda tüm ülkelerin karşılaşacağı kritik soru bu virüsle nasıl yaşayacağımızdır. Bu, yeni normal." ifadesini kullandı.

"VİRÜS SONA ERMEYE YAKIN BİLE DEĞİL"

Birçok ülkenin, virüsün yayılmasının engellenmesi ve hayat kurtarma adına benzeri görülmemiş önlemler aldığının altını çizen Ghebreyesus, şöyle konuştu:

"Bu önlemler virüsün yayılmasını yavaşlatmada başarılı oldu. Fakat tamamen durdurmadı. Bazı ülkeler ekonomilerini ve toplumlarını yeniden açmaya başladıkları için vakaların yeniden ortaya çıkmasıyla karşı karşıya kalıyor. Pek çok insan olaya hassas bakıyor. Virüsün hala yayılacağı çok alan var. Hepimiz bunun bitmesini istiyoruz. Hepimiz hayatımıza kaldığı yerden devam etmek istiyoruz. Ama zor gerçek şu ki bu salgın sona ermeye yakın bile değil."

"Birçok ülke bazı ilerlemeler kaydetmiş olsa da küresel olarak pandemi aslında hızlanıyor." diyen Ghebreyesus, dünyanın salgınla birlikte çok şey kaybettiğini ama umudun kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı.

"TEHLİKELİ VİRÜSE KARŞI BİRLİKTE SAVAŞALIM" VURGUSU

Ghebreyesus, bir soru üzerine, isim vermeden bazı ülkelerde Kovid-19 salgını konusunda "birlik ve beraberlik" olmadığı eleştirisinde bulundu. Küresel dayanışmanın da tam olarak sağlanamadığını aktaran Ghebreyesus, dünyadaki bölünmüşlüğün salgınının yayılmasına yardımcı olduğunun altını çizdi.

Ghebreyesus, "(Salgında) En kötüsü henüz gelmedi. Bunu söylediğim için üzgünüm. Ama bu tür ortam ve koşullarda en kötüsünün gelmesinden endişeliyiz. Bu yüzden eylemlerimizi bir araya getirmeli ve bu tehlikeli virüse karşı birlikte savaşmalıyız." uyarısında bulundu.

DSÖ ÇİNE'E EKİP GÖNDERİYOR

Virüsün kaynağı ile ilgili tartışmalara da değinen Ghebreyesus, gelecek hafta Kovid-19'un kaynağını soruşturmak üzere Çin'e bir ekip göndereceklerini açıkladı.

Öte yandan, DSÖ Acil Durum Program Direktörü Mike Ryan ise virüsün neden olduğu enfeksiyonu önlemek için güvenli ve etkili bir aşı bulma konusunda muazzam bir ilerleme kaydedildiğini ama yine de tüm bu çabaların başarılı olacağının garantisi olmadığını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, DSÖ'nün Vuhan'daki durumu yeterince incelemediğine işaret ederek, "DSÖ, 2019 Aralık ve hatta daha öncesinde Vuhan'da bir virüsün yayıldığına dair haberleri göz ardı etmiştir." ifadesini kullanmıştı.

Trump, 29 Mayıs'ta da DSÖ ile ilişkilerini sonlandırdıklarını açıklamıştı.