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        Haberler Dünya DSÖ'den Gazze'deki sağlık hizmetlerine ilişkin kritik açıklama

        DSÖ: Gazze'de sağlık hizmetlerine erişim neredeyse imkansız

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Ofisi Direktörü Ahmed el-Manzari, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de "sağlık hizmetlerine erişim ve onurlu yaşam hakkının neredeyse imkansız" olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 00:43 Güncelleme: 30.10.2023 - 00:43
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        DSÖ'den Gazze'deki sağlık hizmetlerine ilişkin kritik açıklama
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        DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi Direktörü Manzari, DSÖ'nün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, Gazze'deki Filistinlilerin en temel insan haklarından mahrum olduğuna dikkati çekti.

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        AA'nın haberine göre; Manzari, "Gazze halkı, son saldırılardan önce sağlık hizmetlerine erişmekte sıkıntı yaşıyordu. Şimdi ise temel insan haklarından olan bu tıbbi bakım ve onurlu bir yaşam sürme hakkı neredeyse imkansız hale geldi." ifadesini kullandı.

        Gazze'de benzeri görülmemiş korkunç bir kriz yaşandığını; sivillerin, sağlık ve insani yardım alanında çalışanlar ile hastaların büyük tehlikelere maruz kaldığını vurgulayan Manzari, "İsrail-Filistin çatışma bölgesinin" dünyadaki en büyük acil insani durumla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

        Manzari, insanı diğer canlılardan ayırmak için getirilmiş uluslararası insancıl hukuka ve kurallara saygı gösterilmesi ve bu felakete derhal son verilmesi gerektiğini dile getirdi.

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        #Son dakika haberler
        #Dünya Sağlık Örgütü
        #gazze
        #israil
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