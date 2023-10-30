DSÖ'den Gazze'deki sağlık hizmetlerine ilişkin kritik açıklama

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DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi Direktörü Manzari, DSÖ'nün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, Gazze'deki Filistinlilerin en temel insan haklarından mahrum olduğuna dikkati çekti.

AA'nın haberine göre; Manzari, "Gazze halkı, son saldırılardan önce sağlık hizmetlerine erişmekte sıkıntı yaşıyordu. Şimdi ise temel insan haklarından olan bu tıbbi bakım ve onurlu bir yaşam sürme hakkı neredeyse imkansız hale geldi." ifadesini kullandı.

Gazze'de benzeri görülmemiş korkunç bir kriz yaşandığını; sivillerin, sağlık ve insani yardım alanında çalışanlar ile hastaların büyük tehlikelere maruz kaldığını vurgulayan Manzari, "İsrail-Filistin çatışma bölgesinin" dünyadaki en büyük acil insani durumla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Manzari, insanı diğer canlılardan ayırmak için getirilmiş uluslararası insancıl hukuka ve kurallara saygı gösterilmesi ve bu felakete derhal son verilmesi gerektiğini dile getirdi.