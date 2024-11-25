DSİ 515 PERSONEL ALIMI 2024 NE ZAMAN?

DSİ işçi personel alımı başvuru tarihleri ve şartları henüz belli olmadı. Alıma ilişkin başvuru detaylarının önümüzdeki günlerde DSİ’nin resmi internet sitesi ve duyuru kanalları aracılığıyla açıklanması bekleniyor.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde gelişmeleri haberturk.com üzerinden takip edebilirsiniz.