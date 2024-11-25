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        Haberler Bilgi Gündem DSİ 515 PERSONEL ALIMI YAPACAK! Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ 515 işçi alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

        DSİ 515 personel alımı yapacak! Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ işçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 515 işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Alıma ilişkin açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı'nın açıklaması sonrası başvuru şartları ve tarihleri için araştırmalar hız kazandı. Farklı branşlarda gerçekleştirilecek bu alımla ilgili olarak ''DSİ personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, kadro dağılımı nasıl?'' soruları yanıt aramaya başladı. İşte, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2024 DSİ 515 işçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro-branş dağılımı hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 08:38 Güncelleme: 25.11.2024 - 08:38
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        • 1

          DSİ 515 işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro dağılımı gibi detaylar araştırılmaya başlandı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü çeşitli branşlarda 515 işçi alımı gerçekleştirecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın alıma ilişkin açıklaması iş arayanlar arasında heyecan yaratırken ‘’2024 DSİ personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. İşte DSİ 515 personel alımı sdüreciyle ilgili detaylar…

        • 2

          DSİ 515 PERSONEL ALIMI YAPACAK

          Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 515 işçi alımı gerçekleştirilecek.

        • 3

          BAKAN YUMAKLI DUYURDU

          Alıma ilişkin açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan geldi.

          Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 515 işçi alımı gerçekleştireceğiz. Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımızla DSİ'nin gücüne güç katacağız. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

        • 4

          DSİ 515 PERSONEL ALIMI 2024 NE ZAMAN?

          DSİ işçi personel alımı başvuru tarihleri ve şartları henüz belli olmadı. Alıma ilişkin başvuru detaylarının önümüzdeki günlerde DSİ’nin resmi internet sitesi ve duyuru kanalları aracılığıyla açıklanması bekleniyor.

          Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde gelişmeleri haberturk.com üzerinden takip edebilirsiniz.

        • 5

          DSİ 515 İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

          DSİ Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek işçilerin 263'ü noter kurası ile; 252'si ise sınav ile alınacak.

          Noter kurası ile alınacak 263 işçinin branş dağılımı:

          Sürveyan: 54 kişi

          Sondaj İşçisi: 48 kişi

          Teknisyen: 35 kişi

          Bakımcı-Yağcı: 23 kişi

          Aşçı Yardımcısı: 23 kişi

          Usta Yardımcısı: 19 kişi

          Topograf: 17 kişi

          Düz İşçi: 13 kişi

          Laborant Yardımcısı: 8 kişi

          Su Dağıtım Teknisyeni: 8 kişi

          Trelyer Operatör Yardımcısı: 4 kişi

          Hidrolog Yardımcısı: 3 kişi

          Alet Operatörü: 2 kişi

          Jeofizik Teknisyeni: 2 kişi

          Bekçi: 1 kişi

        • 6

          Sınav ile alınacak 252 işçinin branş dağılımı:

          Ekskavatör Operatörü: 198 kişi

          Dozer Operatörü: 53 kişi

          Greyder Operatörü: 1 kişi

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