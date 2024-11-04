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        Haberler Magazin Drogba'nın Ballon d'Or'da ilginç anları sosyal medyayı karıştırdı - Magazin haberleri

        Drogba'nın Ballon d'Or'da ilginç anları sosyal medyayı karıştırdı

        Didier Drogba, Ballon d'Or töreninde gazeteci Sandy Heribert ve sevgilisi Gabrielle Lemaire ile yaşadığı anlarla gündem oldu. Drogba'nın kırmızı halıdaki bu anları, sosyal medyada yanlış yorumlara yol açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 23:25 Güncelleme: 04.11.2024 - 23:25
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        Ballon d'Or'da ilginç anlar
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        Chelsea ve ülkemizde Galatasaray'da forma giymiş olan Fildişi Sahilli emekli futbolcu Didier Drogba, Ballon d'Or ödül töreninde ilginç bir an yaşadı.

        Gazeteci ve yardımcı sunucu Sandy Heribert ile Ballon d'Or'da sunuculuk yapan Drogba, kırmızı halıda bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Gabrielle Lemaire ile yürürken Heribert'i fark etti.

        Bunun üzerine Sandy Heribert'in yanına gidip objektiflere poz verdi. O sırada Heribert, elbisesinin kolundaki tül detayları düzeltirken, tüller Didier Drogba'nın sevgilisi Lemaire'nin yüzüne temas etti.

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        Bu anlar, sosyal medyada çeşitli yorumlara yol açtı. Pek çok kullanıcı, Sandy Heribert'i Didier Drogba’nın eşi, Gabrielle Lemaire'yi ise metresi sanarak Drogba'nın kırmızı halıda metresiyle yürüdüğünü, ancak eşini fark edince yanına geçtiğini düşündü.

        Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Didier Drogba, 2021'de eşinden boşandı. Haberde bahsi geçen Sandy Heribert futbolcunun eşi değil, sunuculuk yaptığı iş arkadaşıdır.

        Fotoğraflar: X,AA

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        #didier drogba
        #Sandy Heribert
        #Gabrielle Lemaire
        #ballon dor

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