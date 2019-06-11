11 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul TEM Otoyolu Kağıthane Nurtepe bağlantı yolunda önceki gün öğle saatlerinde bir çiftin düğünü için toplanan lüks otomobilli grup, salona gitmek için yola çıktı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, konvoy halinde ilerleyen grup, bir süre sonra Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde TEM Otoyoluna saptı. Grup ilerlediği esnada içlerinden biri lüks otomobiliyle bağlantı yolunu trafiğe kapattı. Trafiği kesmesinin ardından maganda dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Tüm bu anlarıda kameraya çeken magandalar sosyal medyada yayınladılar.
YAKALANDI
Ortaya çıkan görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil ekipler harekete geçti. Çalışmaların ardından sürücü tespit edildi. 34 ROL 84 plakalı araç sürücüsü M.A.E. polis tarafından yakalandı.
EHLİYETİNE EL KONULDU
Emniyette götürülen sürücü M.A.E.ye “ Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmek suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi “ ve “Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması-abartı eksoz” suçlarından toplam 6 bin 12 lira para cezası yazıldı. Ayrıca ehliyetine 60 süreyle el konuldu. Magandanın aracı ise trafikten men edildi.
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