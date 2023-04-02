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'Drift' yaparken yakalandı! 32 bin TL ceza yedi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'drift' yapan ve polisleri görünce kaçmaya başlayan motosikletin sürücüsü, ekiplerce yapılan takip sonucu yakalandı. 31 bin 590 TL cezai işlem uygulanan sürücünün, motosikletiyle drift yaptığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi

Giriş: 02.04.2023 - 03:15 | Güncelleme: ABONE OL
'Drift' yaparken yakalandı! 32 bin TL ceza yedi
'Drift' yaparken yakalandı! 32 bin TL ceza yedi
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DHA

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde devriye görevinde iken motosikletiyle drift yapan bir sürücüyü tespit etti. Polisi gören motosikletli kaçmaya başladı. Polis ekipleri, yaklaşık 2 kilometre süren takip sonucu motosikletin sürücüsünü yakaladı.

32 BİN TL CEZA KESİLDİ

Sürücü Süleyman Ç.'ye (21) 'drift' yapmaktan 20 bin 342, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190, farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmaktan 1671, standart dışı süspansiyon sistemi kullanmaktan 436, trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamaktan 951, toplamda 31 bin 590 TL cezai işlem uygulandı. Motosiklet 2 ay süreyle trafikten men edilirken, sürücünün drift yaptığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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