Drift yapan sürücüye 8 bin 200 lira ceza kesildi - KONYA

Camikebir Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde, MOBESE kameralarından otomobiliyle drift yaptığı tespit edilen İ.K, trafik ekiplerince durduruldu.Sürücüye drift yapmaktan ve abartı egzoz kullanmaktan 8 bin 200 lira para cezası kesildi.Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan İ.K. hakkında, "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokmak" suçundan da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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