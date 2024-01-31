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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dries Mertens'ten emeklilik sinyali! - Galatasaray Haberleri

        Dries Mertens'ten emeklilik sinyali!

        Galatasaraylı Dries Mertens, VTM muhabiri Sergio Herman'ı İstanbul'da ağırladı. Mertens, Türk hamamlarını ve kültürünü tanıttı. Belçikalı yıldız kariyeri hakkında da açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 16:39 Güncelleme: 31.01.2024 - 16:39
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        Mertens'ten emeklilik sinyali!
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        Futboldan çok eğlendiğini ancak daha fazla özgürlük istediğini ifade eden Dries Mertens, "Bu kulübün önceliklerinden biriyim. Yaşım ilerledikçe daha fazla yardımcı olmak istiyorum. Benim yaşımdakiler futbolu bırakıyor. Daha da yavaşlıyorsun ve fiziksel olarak daha fazla acı veriyor. Önceden sahaya adım attığımda ısınmama gerek kalmazdı, şimdi vücudumun yenilenmeye ihtiyacı var. Genç biri yanımdan geçtiğinde artık eğlenceli olmuyor" dedi.

        "BIRAKMAM GEREKTİĞİNİ HİSSEDİYORUM"

        Dries Mertens vücudunun artık eskisi gibi olmadığı ve kendisini zorladığını söyledi.

        "Tuhaf geliyor ama artık bırakmam gerektiğini hissediyorum. Dünyadaki en iyi işi yapıyorum, her gün Futbol oynamaktan büyük keyif alıyorum ama daha fazla özgürlüğe ihtiyacım var. Sakinlik ve ailemin yanında olmak istiyorum."

        "GENÇ FUTBOLCULARA YARDIM ETMEK İSTİYORUM"

        Genç oyunculara yardım etmek istediğini söyleyen Dries Mertens, "10 futbolcudan altısı iflas ediyor ve bu beni sinirlendiriyor. Genç yaşta çok para kazanıyoruz ama kariyerin aniden durunca oyuncular para problemi yaşıyor. Bir defasında soyunma odasına giren bir genç 150 bin Euro'luk araç aldığını söylüyor. Düşünüyorum da ne yapıyorsun? Çoğu futbolcu 25 yaşından sonra paranın değerini anlıyor ama ondan sonra zaten 7-8 yıllık bir kariyerin kalıyor. Futbolda bu çok geç. Genç yaştaki çocuklara yatırım konusunda yardım etmek istiyorum." dedi.

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