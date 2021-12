Drakeo The Ruler konser öncesi öldürüldü!

Reuters

Drakeo The Ruler olarak bilinen 28 yaşındaki Darrel Caldwell, Los Angeles'ta çıkacağı bir konser öncesi bıçaklanarak öldürüldü.

28 yaşındaki Caldwell, Cumartesi gecesi Snoop Dogg, 50 Cent ve Ice Cube dahil olmak üzere birçok sanatçının yer alması beklenen 'Once Upon a Time in LA' konserinde saldırıya uğradı. Organizatörler, bıçaklamanın ardından festivali iptal etti.

Yetkililer, konserden önce sahne arkasında bir kavganın meydana geldiğini, Caldwell'in yaralanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Hastaneye kaldırılan Caldwell, daha sonra hayatını kaybetti.

HENÜZ BİR TUTUKLAMA YOK

Los Angeles Polis Departmanı sözcüsü Memur Luis Garcia, Los Angeles Times'a Pazar günü yaptığı açıklamada herhangi bir tutuklama yapılmadığını söyledi.

Rapçi Snoop Dogg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Caldwell'in ailesine başsağlığı ve trajediden etkilenenlere dualar gönderdi ve "Hip hopta barış için dua ediyorum" dedi.