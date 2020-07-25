AA

Dostluk Eşitlik Barış Partisi tarafından Dr. Sadık Ahmet'in Gümülcine'deki Kahveci Mezarlığı'nda kabri başında düzenlenen anma törenine, Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, merhum Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet, oğlu Levent Ahmet ve kızı Funda Ahmet ile DEB Partisi yöneticileri katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili tedbirler nedeni ile kısıtlı sayıda davetlinin hazır bulunduğu törende, Büyükelçi Özügergin Sadık Ahmet’in mezarına çelenk koydu, ardından da Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

AA'nın haberine göre; törende kısa bir konuşma yapan merhum Sadık Ahmet’in eşi Işık Ahmet, salgın nedeniyle zor koşullarda gerçekleştirilen törene Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin’in katılmasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Her törende olduğu gibi bugün de yalnız değiliz. Sizler yine buradasınız. Batı Trakya Türk Azınlığının garantör devleti Türkiye Cumhuriyetini her zaman yanımızda hissediyoruz. O bizim ana vatanımız" dedi.

Mezarlıktaki törenin ardından, Gümülcine’de bir otelde Parti ve Ahmet'in ailesi tarafından katılımcılara yemek ikram edildi.