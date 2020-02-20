20 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şubat başında TÜSİAD Genel Sekreterliğinden ayrılan Dr. Bahadır Kaleağası da Akademi’nin Yönetim Kurulu’na katıldı.
TÜSİAD Avrupa Birliği Temsilciliği’ni kuran ve Avrupa özel sektörünün temsil kuruluşu BUSINESSEUROPE nezdinde TÜSİAD ve TİSK daimi delegeliği görevini üstlenmiş olan Dr. Kaleağası, 2007 yılından itibaren TÜSİAD’ın Uluslararası Koordinatörü olarak Brüksel, Berlin, Londra, Paris, Washington DC ve Pekin temsilcilikleri, Silikon Vadisi/San Francisco, Şangay/Çin, Dubai/Körfez iş ağları gibi uluslararası etkinliklerini kurmuş ve yönetmişti.
2016 ve 2020 yılları arasında TÜSİAD yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterliği sorumluluğunu üstlenen ve aynı dönemde Brüksel’de BusinessEurope İcra Kurulu Üyesi (Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu),OECD ve B20/Küresel İş Koalisyonu delegesi olarak görev yapan Kaleağası, halen Paris Bosphorus Enstütüsü Başkanı, Brec-Brüksel Enerji Kulübü Onursal Başkanı ve bir çok kurumda yönetim veya danışma kurulu üyesi olarak sürdürülebilir bir gelecek için çalışmıştı.
Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı, daha kaliteli bir yaşam ve sürdürülebilir bir gelecek için yönetişim kalitesini geliştirmek amacıyla kurularak 2014 yılından bu yana faaliyet gösteriyor.
Entegre Düşünceyi kuruluşundan bu yana benimseyen ve 2015 yılında C20 Üyesi olarak ‘Entegre Raporlama’nın G20 liderlerine sunulan öneriler arasında yer almasında rol alan Argüden Yönetişim Akademisi, 2015 Entegre Raporu ile Türkiye’de Entegre Rapor yayınlayan ilk kurum, dünyada ise ilk 10 Sivil Toplum Kuruluşundan birisi olmuştu.
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