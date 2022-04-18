Uysal'dan Davutoğlu açıklaması

Uysal ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Yaklaşık 45 dakika süren ziyaret sonrasında açıklama yapan Demokrat Parti Lideri, toplantı öncesi gündem değerlendirmesi yaptıklarını ve süreci değerlendirdiklerini söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı "cumhurbaşkanı adayı kriterleri" açıklaması sonrasında tartışılan Uysal'a, Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu arasında gerçekleşen telefon görüşmesi de soruldu. Uysal,

"Bizim mesuliyetimiz, toplumun 6’lı masaya sorumluluk yüklediği sorumluluk her şeyin önünde. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Gerisi laf-ı güzaftır" ifadelerini kullandı.