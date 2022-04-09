PEYNİRLİ TEPSİ BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Böreğin sosu için; zeytinyağı, yoğurt, süt ve yumurtayı pürüzsüz olana kadar çırpın. Böreğin iç harcı için peynir çeşitlerini ve ince ince kıyılmış maydonoz yapraklarını bir kapta karıştırın. maydanoz yapraklarını incecik kıyın. Yarım yağlı beyaz peyniri rendeleyip lor peyniri ve kıyılmış maydanozlarla karıştırın.

Fırın tepsisini bir parça tereyağı ile yağlayın. Bir adet yufkayı tepsiye açıp kenar kısımlarını dışarı doğru sarkıtın. Yufkanın üzerine hazırladığınız sos karışımından sürün. Üzerine ikinci kat yufkayı büzüştürerek açıp aynı işlemi tekrarlayın. Hazırladığınız peynirli iç harcı tepsiye eşit olarak dağıtın. Üzerine yufka katlarını soslayıp yerleştirmeye devam edin. Maden suyunu böreğin üzerinde gezdirin. Tereyağını eşit parçalara ayırıp böreğin üzerinde dağıtın

Hazırladığınız böreği önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.