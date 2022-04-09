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Doyurucu, tok tutan ve pratik sahur tarifleri!

Pratik ve doyurucu sahur tarifleri

Ramazan ayının gelişiyle oruç tutanlar pratik sahur lezzetleri için arayışa girdi. Peki sahurda hazırlanabilecek tok tutan ve pratik tarifler nelerdir? İşte doyurucu, tok tutan ve kolay hazırlanabilecek sahur tarifleri!

09.04.2022 - 00:02 | Güncelleme: YAŞAM
HABERTURK.COM

  • Ramazan ayının başlamasıyla beraber oruç tutmak için sahura kalkanlar hem tok tutacak, hem de hafif ve besleyici sahur tariflerini araştırmaya koyuldu. İşte sizler için bir araya getirdiğimiz birbirinden leziz sahur tarifleri...

    POŞE YUMURTA İÇİN MALZEMELER

    2 adet yumurta
    1 yemek kaşığı elma sirkesi
    3 yemek kaşığı zeytinyağı
    2 adet kızarmış ekmek
    5-6 adet mantar
    1 çay kaşığı tuz
    1 çay kaşığı karabiber

    ÜZERİ İÇİN

    1 adet domates
    4-5 adet yeşil ve kırmızı biber dilimi
    2 dal taze soğan
    Arzuya göre yarım avokado

  • POŞE YUMURTA NASIL YAPILIR?

    Mantarları temizleyip ince ince doğrayın. Tavaya zeytinyağını ekleyin. Mantarı 2-3 dakika tavada kızartın. Çok pişirmeden mantarları ocaktan alın. Ekmekleri aynı tavaya ekleyip her iki tarafını da kızartın.

    Tencereye 3 parmak su ekleyip kaynama noktasına getirin. Poşeleme işlemleri için suyun ısısının yaklaşık 80-85 derece olmasına dikkat edin. Sirkeyi ekleyip altını kısın. Yumurtayı bir kasenin içine kırın. Dikkatlice tıngırdamakta olan suya bırakın. İkinci yumurta için de aynı işlemi yapın.

    Kayısı yumurta için yaklaşık 3 dakika yeterlidir. Bir kaşık yardımıyla alıp parmağınızla bastırarak kontrol edin. Yumurta sarısı yumuşak olmalı. Pişen yumurtaları bir kağıt havlu üzerine alın. Kızaran ekmeklerin üzerine mantar, soğan ve domates dilimlerini yerleştirin.

    Üzerine poşelenmiş yumurtayı yerleştirin. Biberler dilimlenmiş avokadı ve yeşilliklerle süsleyin. Poşe yumurtalarınız hazır! Afiyet olsun.

  • MİLFÖYDE YUMURTA İÇİN MALZEMELER

    4 adet milföy hamuru
    4 adet yumurta
    1/4 çay kaşığı tuz
    1 çay kaşığı biberiye
    Cherry domates

    MİLFÖYDE YUMURTA NASIL YAPILIR?

    Milföy hamurlarını oda sıcaklığında çözdürün, ardından yağlı kağıt yerleştirilmiş fırın tepsisine dizin. Ortasını elinizle inceltin. İç kısımlarına yumurtaları bütün olarak kırın. Arzuya göre sarısını çatal yardımıyla bir parça dağıtın. Domates, tuz ve ufalanmış biberiye parçalarını serpiştirip önceden ısıtılmış 190 derece fırında 12-15 dakika kadar pişirin. Sıcak sıcak tüketin 

  • PATATESLİ OMLET İÇİN MALZEMELER

    1 adet orta boy patates
    3 adet yumurta
    Yaklaşık 1,5 yemek kaşığı un
    2 yemek kaşığı tereyağı
    Tuz
    Karabiber
    Arzuya göre bir tutam maydonoz

  • PATATESLİ OMLET NASIL YAPILIR?

    Ramazan'da yapabileceğiniz tok tutan tariflerden biri olan patatesli omlet için ilk önce patatesi soyup yıkayın, ardından küp küp doğrayın ya da rendeleyin. Daha sonra içerisine un ilave edin. Ayrı bir kapta yumurtaları kırıp çırpın. Yumurtaya tuz ve karabiber ekleyin. Sonra patatesleri ilave edip tüm malzemeleri iyice karıştırın. Kızgın yağda kapağını kapatarak pişiriyoruz. Bir yüzü pişince diğer yüzünü çevirin. iyice kızardıktan sonra ocaktan alıp servis yapıyoruz.

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