Doya Doya Moda şampiyonu kim oldu? Tv8 ekranlarında haftalardır süren şıklık yarışının ardından 3 Temmuz 2020 Doya Doya Moda finalinde kazanan yarışmacı belli oldu. Uğurkan Erez, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı Doya Doya Moda'da 1. sezonun şampiyonu ve büyük ödülün sahibi belirlendi. Peki Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'da şampiyon kim oldu? Doya Doya Moda'da şampiyon Su Baher mi? Betül Böçkün mü? Sündüz Durmaz mı? Yoksa Hanzade Nuh mu oldu?

DOYA DOYA MODA ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Jüri üyeleri 4 finalist arasından önce 4. olan yarışmacının ismini açıkladı. 144 puan alarak Doya Doya Moda'da 4. olma başarısını elde eden isim Hanzade Nuh oldu. Sonrasında kalan 3 yarışmacıyı podyuma çağıran jüri üyesi ardından da 3. olan ismi açıkladı. Doya Doya Moda'da üçüncü olan isim ise yarışmanın sempatik ismi Su Baher oldu. Ardından nefeslerin tutulduğu ve sonrasında büyük mutluluğun yaşandığı şampiyonun açıklanma anı vardı. Doya Doya Moda kim şampiyon oldu sorusu da bu anda öğrenildi. Doya Doya Moda'da aldığı puanlar sonucu şampiyon olan isim Betül Böçkün oldu. Sündüz Durmaz ise Betül'ün ardından 2. oldu. Betül 1.'lik ödülü olan 50 bin TL'nin sahibi olurken, 2. Sündüz Durmaz 25 bin TL değerinde kolyeye, 3. olan Su Baher ise 10 bin TL değerindeki cep telefonunu sahibi oldu.

DOYA DOYA MODA'DA FİNALİSTLER KİMDİ?

Doya Doya Moda'da 6 yarışmacıyla giriline sezon finali haftasında önce Gamze Eroğlu ardından da yarışmanın sivri dilli yarışmacısı Emel Başkan elendi. 4 yarışmacıyla sezon finaline girilen Doya DOya Moda'da finalde mücadele etme hakkını elde eden isimler Su Baher, Sündüz Durmaz, Betül Böçkün, Hanzade Nuh'tü.

DOYA DOYA MODA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Doya Doya Moda yeni bölüm 13 Temmuz Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanacak. Saat 13.00'da ekranlara gelecek.