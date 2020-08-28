Doya Doya Moda 2.Sezon 34.Bölüm ile ekran izleyicilerin karşısına çıktı. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yerini alan Doya Doya Moda yarışmasında bugün Rabia'nın annesi çok konuşuldu. Rabia'nın annesi, jüriye şok etkisi yarattı. Doya Doya Moda Rabia'nın annesi kimdir?

Doya Doya Moda Rabia'nın annesi kimdir?

Rabia'nın annesinin ismi Mine hanımdır.